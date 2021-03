' Pentimento incerto e opportunistico' | la Cassazione conferma i 12 anni a Traini per la sparatoria a sfondo razziale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pentimento incerto

corriereadriatico.it

MACERATA La Corte di Cassazione ha deciso: confermata la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini , il 31enne che il 3 febbraio di tre anni fa sparò contro passanti di colore ferendone sei. ...MACERATA La Corte di Cassazione ha deciso: confermata la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini , il 31enne che il 3 febbraio di tre anni fa sparò contro passanti di colore ferendone sei. ...In questi giorni in casa Juventus tiene banco il futuro di Andrea Pirlo. Infatti, dopo la sconfitta contro il Benevento sono emersi alcuni dubbi sul tecnico bresciano. Ma poco fa è arrivata la conferm ...Più incerto il destino di Dybala ... Credo che la nostra separazione sia arrivata in modo naturale e per questo non c’è alcun pentimento”. Infine, una battuta sugli ex bianconeri Marotta e Conte, che ...