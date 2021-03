Pd | Malpezzi eletta capogruppo al Senato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Simona, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stataall'unanimità per alzata di mano nuovodel Pd aldurante l'assemblea deiri dem. Succede ad Andrea Marcucci. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D'Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente. “Simonaè stata appenadeiri Pd. Buon lavoro Simona! ...