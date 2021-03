MotoGP | Pol Espargarò | “Negli ultimi giorni di test mi sono sentito a mio agio Sarà una stagione molto spettacolare”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Polè intervenuto nella conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, primo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo, nuovo volto di casa Honda, si appresta a dare battaglia con la moto ufficiale della casa giapponese accanto al connazionale Marc Marquez. Ricordiamo l’assenza di quest’ultimo nelle prime due tappe del campionato, ancora in fase di riabilitazione in seguito alla rovinosa scivolata avvenuta nel GP di Spagna (Jerez) 2020. L’ex portacolori di KTM si appresta per un’inedita sfida ed è pronto a dare spettacolo in una pista che lo ha visto da subito veloce. Ricordiamo infatti le ottime performance mostrate in occasione deiufficiali delle scorse settimane, prove sfolte nella medesima pista che ospiterà le prime due tappe della2021. Il teammate del tedesco di Stefan Bradl ha affermato alla stampa: ...

Così per il doppio appuntamento del Qatar Honda schiererà nel team ufficiale il collaudatore Stefan Bradl e il nuovo arrivatoEspargarò. Si è appena conclusa la prima conferenza stampa piloti del Mondiale MotoGP 2021, alla vigilia delle prove libere del venerdì valide per il Gran Premio del Qatar. Il Motomondiale riparte a Losail con d ...Il team manager della Honda, Alberto Puig, ha spiegato giovedì in Qatar che Marc Marquez è stato veloce nei test di Barcellona e Portimao, ma che la decisione di saltare le prime due gare è stata pres ...