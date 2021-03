Morte Guerini, i messaggi di cordoglio da parte dei calciatori- FOTO (Di giovedì 25 marzo 2021) Morte Guerini Lazio, ecco i messaggi di cordoglio da parte dei compagni di squadra e da tutto il mondo del calcio © Marco Rosi / FOTOnotizia, Daniel GueriniLa notizia shock arrivata nella serata di ieri relativa alla scomparsa del giovane calciatore della Lazio Primavera, Daniel Guerini, ha portato in queste ore numerosi messaggi di cordoglio tramite i Social Network. I compagni della Lazio Immobile, Fares e Strakosha hanno pubblicato una storia Instagram con scritto: “Riposa in pace Fratello”. Anche moltissimi calciatori della primavera biancoceleste hanno ricordato, con dei pensieri sui social, il loro amico. Ecco anche il ricordo del giornalista sportivo Pierluigi Pardo: “Non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 marzo 2021)Lazio, ecco ididadei compagni di squadra e da tutto il mondo del calcio © Marco Rosi /notizia, DanielLa notizia shock arrivata nella serata di ieri relativa alla scomparsa del giovane calciatore della Lazio Primavera, Daniel, ha portato in queste ore numerosiditramite i Social Network. I compagni della Lazio Immobile, Fares e Strakosha hanno pubblicato una storia Instagram con scritto: “Riposa in pace Fratello”. Anche moltissimidella primavera biancoceleste hanno ricordato, con dei pensieri sui social, il loro amico. Ecco anche il ricordo del giornalista sportivo Pierluigi Pardo: “Non ...

