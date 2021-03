Morgan denunciato per stalking (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovi guai per Morgan, perché dopo lo sfratto e la diatriba con Amadeus in merito alla partecipazione a Sanremo, giunge un’altra notizia che lo fa, nuovamente, “capitolare”. Nello specifico, in questi giorni la Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per il cantante. L’ex compagna dell’artista infatti l’ha denunciato per stalking e diffamazione. Ma, ecco cos’è successo: le accuse nei suoi confronti, le sue parole e quelle dei legali che lo rappresentano. Morgan accusato di stalking Le accuse nei confronti di Morgan sono piuttosto gravi, in quanto, secondo Il Corriere della Sera “il cantante avrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti della trentaduenne, a sua volta musicista, con chiamate e messaggi continui. Inoltre, secondo i pm, Morgan avrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovi guai per, perché dopo lo sfratto e la diatriba con Amadeus in merito alla partecipazione a Sanremo, giunge un’altra notizia che lo fa, nuovamente, “capitolare”. Nello specifico, in questi giorni la Procura di Monza ha richiesto il rinvio a giudizio per il cantante. L’ex compagna dell’artista infatti l’hapere diffamazione. Ma, ecco cos’è successo: le accuse nei suoi confronti, le sue parole e quelle dei legali che lo rappresentano.accusato diLe accuse nei confronti disono piuttosto gravi, in quanto, secondo Il Corriere della Sera “il cantante avrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti della trentaduenne, a sua volta musicista, con chiamate e messaggi continui. Inoltre, secondo i pm,avrebbe ...

