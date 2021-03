Malattie genetiche, caccia agli scienziati di talento: borsa di ricerca sulla sindrome Ring14 (Di giovedì 25 marzo 2021) Ring14 International ha lanciato un bando internazionale per progetti di ricerca sulla sindrome Ring14 o sindromi legate al cromosoma 14. Il bando sosterrà una borsa di ricerca per uno scienziato di talento che desidera aprire la strada a nuovi percorsi sulle sindromi legate al cromosoma 14. In particolare, sono previste quattro aree di ricerca prioritarie: Eterogeneità genetica della sindrome Ring14; Aspetti immunologici o neurologici; Screening a lunga lettura per migliorare le procedure diagnostiche; Studi clinici (come analizzare l’uso “compassionevole” dei farmaci antiepilettici). Possono partecipare scienziati coinvolti nella ricerca di base e pre-clinica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021)International ha lanciato un bando internazionale per progetti dio sindromi legate al cromosoma 14. Il bando sosterrà unadiper uno scienziato diche desidera aprire la strada a nuovi percorsi sulle sindromi legate al cromosoma 14. In particolare, sono previste quattro aree diprioritarie: Eterogeneità genetica della; Aspetti immunologici o neurologici; Screening a lunga lettura per migliorare le procedure diagnostiche; Studi clinici (come analizzare l’uso “compassionevole” dei farmaci antiepilettici). Possono parteciparecoinvolti nelladi base e pre-clinica ...

