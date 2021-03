La rabbia dei ristoratori contro il governo Draghi: “Ristori insufficienti, andava meglio con Conte” (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Villamaina ieri a L’Aria che tira ha portato la voce dei ristoratori in crisi dopo il Decreto Sostegno del governo Draghi. “Ho 16 dipendenti, ho percepito 48mila euro di Ristori. Sono strasicuro che la riapertura anche solo fino alle 18 slitterà a non prima del 3 maggio, non penso che nessuno si azzardi a riaprire prima”, ha spiegato Villamaina. Villamaina ha portato la voce di una categoria fortemente danneggiata dalla crisi della pandemia. Che li ha visti costretti a chiudere le proprie attività, alcuni momentaneamente i più fortunati, altri definitivamente. Ospite in collegamento, Villamaina ha spiegato al stituazione: “Noi siamo chiusi la sera da fine ottobre, sono 5 mesi che non possiamo aprire la sera. L’ultimo ristoro è arrivato a novembre”. Poi la delusione in merito allo stanziamento dei sostegni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Villamaina ieri a L’Aria che tira ha portato la voce deiin crisi dopo il Decreto Sostegno del. “Ho 16 dipendenti, ho percepito 48mila euro di. Sono strasicuro che la riapertura anche solo fino alle 18 slitterà a non prima del 3 maggio, non penso che nessuno si azzardi a riaprire prima”, ha spiegato Villamaina. Villamaina ha portato la voce di una categoria fortemente danneggiata dalla crisi della pandemia. Che li ha visti costretti a chiudere le proprie attività, alcuni momentaneamente i più fortunati, altri definitivamente. Ospite in collegamento, Villamaina ha spiegato al stituazione: “Noi siamo chiusi la sera da fine ottobre, sono 5 mesi che non possiamo aprire la sera. L’ultimo ristoro è arrivato a novembre”. Poi la delusione in merito allo stanziamento dei sostegni ...

