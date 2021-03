Justice Is Gray: la versione Snyder Cut in bianco e nero arriva su HBO Max e i fan la guardano a ripetizione (Di giovedì 25 marzo 2021) HBO Max ha distribuito Justice is Gray, la versione alternativa di Justice League ideata da Zack Snyder e i fan sostengono il regista mettendo il film a ripetizione. Justice League: Justice Is Gray, la versione in bianco e nero della versione Snyder Cut dell'avventura degli eroi, è arrivata su HBO Max e i fan hanno reagito alla notizia guardando il film a ripetizione. L'obiettivo sembra infatti quello di aumentare il numero di visualizzazioni del film, sperando che i dati di ascolto contribuiscano a dare una seconda chance allo Snyderverse. Sulla piattaforma di streaming è ora possibile vedere il film ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) HBO Max ha distribuitois, laalternativa diLeague ideata da Zacke i fan sostengono il regista mettendo il film aLeague:Is, laindellaCut dell'avventura degli eroi, èta su HBO Max e i fan hanno reagito alla notizia guardando il film a. L'obiettivo sembra infatti quello di aumentare il numero di visualizzazioni del film, sperando che i dati di ascolto contribuiscano a dare una seconda chance alloverse. Sulla piattaforma di streaming è ora possibile vedere il film ...

