Isola 2021 | lite tra Daniela Martani e Gilles Rocca Video

(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante la diretta di giovedì 25 marzo si verifica una discussione traPrima della prova ricompensa che vede in palio spaghetti e polpette, si è verificata unatra– che è passata al gruppo dei Rafinados mentre prima era con i Burinos – e. Lei spiega in lacrime: “quando deve esprimere delle idee ha delle aggressività con me (…) E siccome ho subito in famiglia…”, non tarda ad arrivare la replica di: “Lei non fa parlare (…) Sentirmi dire che faccio i giochetti”. Drusilla cerca di prendere la parola e lui la zittisce con “Come ti chiami?”. INtanto dallo studio l’opinionista Elettra Lamborghini sbotta: “Ma come ti permetti? Sei ...

CLICCA E GUARDA LO SPECIALE SU 'L'DEI FAMOSI' Parasite Island Ilary si collega con Fariba e Ubaldo e chiede loro di nascondersi e non farsi vedere dal prossimo naufrago che arriverà sulla ..., Tommaso Zorzi svela per errore quando finirà: 'Per ora è il 2 giugno, però...'. Il vincitore del Grande Fratello Vip e rivelazione di questa stagione tv, si è lasciato sfuggire per sbaglio,...Le condizioni di Gilles Rocca hanno destato non poche preoccupazione nelle scorse ore per "L'Isola dei Famosi". Le novità a riguardo e la ricostruzione ...La Martani (no vax e negazionista del Covid-19 che mai avrebbe dovuto essere premiata con l’Isola, nda) ha avuto un principio di pianto: “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a ...