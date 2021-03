Isola 2021, il terzo eliminato è Brando Giorgi: resta a Parasite Island (Di venerdì 26 marzo 2021) A perdere al televoto con Francesca Lodo è Brando Giorgi, che prospettata la chance di rimanere in gioco, decide di restare L’eliminato della quarta puntata de LIsola dei Famosi è Brando Giorgi. Ha perso al televoto contro Francesca Lodo. Vuoi toglierti qualche sassolino dalla scarpa? gli domanda la conduttrice Ilary Blasi. Ma Brando replica: “No, vorrei riuscire ad andare oltre.” La scorsa puntata Brando dal gruppo dei Rafinados è passato ai Burinos. In studio Ilary Blasi si rivolge alla moglie di Brando, Daniela: “Non sapevo cosa aspettarmi. Credo che Brando non sia stato capito. Non mi è piaciuto come Valentina e Awed hanno parlato di lui. Una situazione totalmente diversa da come la hanno dipinta. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) A perdere al televoto con Francesca Lodo è, che prospettata la chance di rimanere in gioco, decide dire L’della quarta puntata de Ldei Famosi è. Ha perso al televoto contro Francesca Lodo. Vuoi toglierti qualche sassolino dalla scarpa? gli domanda la conduttrice Ilary Blasi. Mareplica: “No, vorrei riuscire ad andare oltre.” La scorsa puntatadal gruppo dei Rafinados è passato ai Burinos. In studio Ilary Blasi si rivolge alla moglie di, Daniela: “Non sapevo cosa aspettarmi. Credo chenon sia stato capito. Non mi è piaciuto come Valentina e Awed hanno parlato di lui. Una situazione totalmente diversa da come la hanno dipinta. ...

