Indennizzi insufficienti e in ritardo, Mambelli (Confcommercio): 'Così la piccola e media impresa non ce la fa' (Di giovedì 25 marzo 2021) "Conti alla mano in provincia di Ravenna arriveranno meno di 30 milioni di euro per una vasta platea di imprenditori e partite ... Leggi su ravennatoday (Di giovedì 25 marzo 2021) "Conti alla mano in provincia di Ravenna arriveranno meno di 30 milioni di euro per una vasta platea di imprenditori e partite ...

Advertising

Ravenna24ore : Mambelli (Confcommercio): “Indennizzi insufficienti, così la piccola e media impresa non ce la fa” - ConfcommercioRA : Indennizzi insufficienti e in ritardo, Mambelli (Confcommercio): 'Così la piccola e media impresa non ce la fa' - Serse40078081 : Le imprese del turismo sono state abbandonate da #Draghi gli indennizzi sono insufficienti #ottoemezzo - Serse40078081 : @LegaSalvini Gli indennizzi per le aziende sono però largamente insufficienti, direi la voce più importante tra quelle elencate. - giancarloper : Scorrono Immagini sul tg1di Manifestazioni anti lockdown in inghilterra olanda germania e Francia. Tutti sono in di… -