Immortals Fenyx Rising si espande con il DLC Myths of the Eastern Realm ora disponibile (Di giovedì 25 marzo 2021) Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising, Miti del Regno d'Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provare Immortals Fenyx Rising posso provare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demo gratuita su Nintendo Switch, Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, e Windows PC. In Immortals Fenyx Rising - Miti del Regno d'Oriente, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggio ispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara i pilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare il cielo compromesso e salvare l'umanità. Incontra le leggendarie divinità cinesi, combatti nuovi mostruosi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Ubisoft annuncia che il secondo DLC di, Miti del Regno d'Oriente, è ora. I giocatori che non sono riusciti a provareposso provare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demo gratuita su Nintendo Switch, Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, e Windows PC. In- Miti del Regno d'Oriente, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggio ispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara i pilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare il cielo compromesso e salvare l'umanità. Incontra le leggendarie divinità cinesi, combatti nuovi mostruosi ...

Advertising

GamingTalker : Immortals Fenyx Rising, DLC Miti del Regno d'Oriente ora disponibile - PlayStationIT : Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d’Oriente arriva oggi su #PS4 e #PS5 - insidetgame : IMMORTALS FENYX RISING – DLC MITI DEL REGNO D’ORIENTE DISPONIBILE - zazoomblog : IMMORTALS FENYX RISING - MITI DEL REGNO D’ORIENTE DISPONIBILE - malakimjpg : ma meno male che il secondo dlc di immortals fenyx rising non è sleep inducing come il primo perché qua se no il se… -

Ultime Notizie dalla rete : Immortals Fenyx Amazon Offerte di Primavera: giochi e accessori in sconto ... Marvel's Spider - Man Miles Morales a 44.99 euro, FIFA 21 a 29.99 euro, Ghost of Tsushima a 46.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.99 euro, Immortals Fenyx Rising a 39.99 euro, Persona 5 ...

Lenovo annuncia una collaborazione con Google per Stadia Pro Gli iscritti Pro hanno inoltre accesso a sconti esclusivi su altri titoli disponibili per l'acquisto nello store di Stadia, compresi Immortals Fenyx Rising, Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed:...

Immortals Fenyx Rising: ecco il trailer del DLC Miti del Regno d'Oriente The Games Machine Immortals Fenyx Rising si espande con il DLC Myths of the Eastern Realm ora disponibile Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising, Miti del Regno d'Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provare Immortals Fenyx Rising posso provare i suoi ...

Immortals Fenyx Rising, DLC Miti del Regno d’Oriente ora disponibile Il nuovo DLC di Immortals Fenyx Rising è disponibile. Ubisoft ha annunciato che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising – Miti del Regno d’Oriente, è ora disponibile. In Immortals Fenyx Rising – Miti ...

... Marvel's Spider - Man Miles Morales a 44.99 euro, FIFA 21 a 29.99 euro, Ghost of Tsushima a 46.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.99 euro,Rising a 39.99 euro, Persona 5 ...Gli iscritti Pro hanno inoltre accesso a sconti esclusivi su altri titoli disponibili per l'acquisto nello store di Stadia, compresiRising, Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed:...Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising, Miti del Regno d'Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provare Immortals Fenyx Rising posso provare i suoi ...Il nuovo DLC di Immortals Fenyx Rising è disponibile. Ubisoft ha annunciato che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising – Miti del Regno d’Oriente, è ora disponibile. In Immortals Fenyx Rising – Miti ...