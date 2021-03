Giro di Catalogna 2021, Esteban Chaves torna a sorridere sul Port Ainé! Adam Yates mantiene la leadership (Di giovedì 25 marzo 2021) Esteban Chaves ritrova la vittoria sul Port Ainé, traguardo della quarta tappa del Giro di Catalogna 2021. Con uno scatto impetuoso a 7 chilometri dalla conclusione, il 31enne colombiano del Team BikeExchange ha trionfato in solitaria con 7? sul gruppetto dei big comandato da Michael Woods (Israel Start-Up Nation) seguito da Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e da Adam Yates (Ineos Grenadiers), che mantiene la leadership della corsa con 45? di vantaggio sui compagni di squadra Richie Porte e lo stesso Thomas. Buona prova nel finale da parte degli azzurri Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Numerosi gli scatti che hanno caratterizzato la parte iniziale della tappa ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)ritrova la vittoria sulAiné, traguardo della quarta tappa deldi. Con uno scatto impetuoso a 7 chilometri dalla conclusione, il 31enne colombiano del Team BikeExchange ha trionfato in solitaria con 7? sul gruppetto dei big comandato da Michael Woods (Israel Start-Up Nation) seguito da Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e da(Ineos Grenadiers), cheladella corsa con 45? di vantaggio sui compagni di squadra Richiee e lo stesso Thomas. Buona prova nel finale da parte degli azzurri Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Numerosi gli scatti che hanno caratterizzato la parte iniziale della tappa ...

