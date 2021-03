Enrico Parolisi a ‘La Res Publica’ | “Il mio libro vuole stimolare una riflessione in maniera ironica”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quante volte hai visto le classiche frasi fatte in ogni campagna elettorale? Ebbene,, ospite a ‘La Resgiovedì 25 marzo 2021, ne ha raccolte ben 99. Pronte per ogni occasione. Nella chiacchierata/intervista con il conduttore Raffaele Zanfardino,ha presentato il suo‘Prontuario per candidato sindaco -99 frasi ad effetto per L'articolo

Edizioni MEA presenta " Prontuario per candidato sindaco" , la "provocazione prima" del giornalista. "Prontuario per candidato sindaco" diSarà disponibile in libreria a fine marzo il libro del giornalista: " Prontuario per candidato sindaco " 99 frasi ...in preordine sul sito della casa editrice Edizioni Mea ( clicca qui: edizionimea/) per poi arrivare in libreria a fine marzo, l'opera prima didal titolo "Prontuario per candidato sindaco " 99 frasi ad effetto per la tua campagna elettorale a Napoli, sempre pronte all'uso in ogni occasione" . Un instant - book dedicato alle ...È il giornalista Enrico Parolisi l'ospite de 'La Res Publica' giovedì 25 marzo. Presenterà il suo libro 'Prontuario per candidato sindaco' ...