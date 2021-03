“E andiamo!” Sabrila Ferilli | la bella notizia per lei è appena arrivata E sorride | tanto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Unanovità per Canale 5 in relazione agli ascolti tv. Mercoledì 24 marzo 2021 ha visto tanti programmi sfidarsi: su Rai 1 è andato in onda il film Mia e il leone bianco. Su Canale 5 la prima puntata della serie con SabrinaSvegliati amore mio. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4. Su Italia 1 il film Barry Seal. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia – Speciale. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 24 marzo 2021? Di seguito tutti i dati. Su Rai 1 Mia e il Leone Bianco ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale 5 Svegliati Amore Mio ha raccolto davanti al video 3.814.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4 ha interessato 2.570.000 spettatori pari al 10,3% di share. Su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana ha catturato l’attenzione di 1.328.000 ...