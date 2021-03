Dante Alighieri | Beatrice e le altre | tutte le donne del sommo poeta e della Divina Commedia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’immaginario collettivo al nome diè associato quello di, da intendere però nella sua versione ultraterrena, perché Bice Portinari eerano in realtà due persone diverse. Non c’era però solo lei, sono tante ledi, quelle figure femminili che gli ruotano intorno nella vita reale o presenti nellae la moglie Gemma Donatiera sposato con Gemma Donati, una donna spesso messa da parte e con la quale non andò mai davvero d’accordo. Di Gemma Donati non c’è traccia nelle opere di, eppure la coppia ha avuto diversi figli Jacopo, Pietro, Giovanni e Antonia. Quest’ultima dedicherà la sua vita alla fede, rifugiandosi in ...