Covid: Cuba inizia a somministare Soberana e Abdala

Covid-19: Cuba avvierà la somministrazione sperimentale dei vaccini Soberana 02 e Abdala su 1,7 milioni di abitanti de l'Avana Entro maggio Cuba somministerà a quasi tutta la popolazione de L'Avana dosi sperimentali di due dei cinque vaccini a cui la Repubblica Cubana sta lavorando da mesi. Un milione e 700.000 abitanti proveranno quindi a breve… L'articolo Corriere Nazionale.

