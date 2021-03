Confermata l’uscita del set aggiornamenti calciatori Panini 2021 da oggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Da oggi 25 marzo in tutte le edicole sono disponibili le figurine del set aggiornamenti calciatori Panini 2021, quelle relative ai cambi di squadra avvenuti durante il calciomercato invernale. Le prime conferme di questa nuova disponibilità arriva dai social, con già i primissimi utenti ad aver acquistato il tanto ricercato pacchetto utile per poter concludere la compilazione dell’album calciatori Panini 2021. La nostra esperienza con il set aggiornamenti calciatori Panini 2021 Dopo il resoconto di alcuni giorni fa, torniamo dunque sull’argomento. Quest’anno sono davvero tanti i tasselli importanti che servono per terminare l’album più amato dai piccoli, ma non solo, con tanti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Da25 marzo in tutte le edicole sono disponibili le figurine del set, quelle relative ai cambi di squadra avvenuti durante il calciomercato invernale. Le prime conferme di questa nuova disponibilità arriva dai social, con già i primissimi utenti ad aver acquistato il tanto ricercato pacchetto utile per poter concludere la compilazione dell’album. La nostra esperienza con il setDopo il resoconto di alcuni giorni fa, torniamo dunque sull’argomento. Quest’anno sono davvero tanti i tasselli importanti che servono per terminare l’album più amato dai piccoli, ma non solo, con tanti ...

