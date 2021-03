Advertising

repubblica : Addio al cinema dove Fellini andava al cinema - TV7Benevento : **Cinema: addio a Bertrand Tavernier, acclamato autore di film intimisti/Adnkronos** (3)... - TV7Benevento : **Cinema: addio a Bertrand Tavernier, acclamato autore di film intimisti/Adnkronos** (2)... - TV7Benevento : **Cinema: addio a Bertrand Tavernier, acclamato autore di film intimisti/Adnkronos**... - POPCORNTVit : Bertrand Tavernier è morto, addio al maestro del cinema francese -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema addio

Sky Tg24

E' morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier . Regista di film come 'Colpo di spugna', 'Che la festa cominci' o 'La vita e niente altro', si è spento a Saint - Maxime, nel sud della ...AL REGISTA DI 'COLPO DI SPUGNA' L'amore di Bertrand Tavernier per ilè sbocciato in tenera età: durante gli studi a Parigi ha frequentato assiduamente le cineteche, arrivando a fondare ...Ci ha lasciato, all'età di 79 anni, il regista, produttore e sceneggiatore Bernard Tavernier, che ha vissuto più di 50 anni con il Cinema.Alessandro Gassman ha pubblicato su Twitter una splendida foto ritraente lui da giovane insieme a Gigi Proietti e a suo padre Vittorio ...