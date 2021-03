Cile, Vidal a Isla: “Contento che vesti la maglia del Flamengo, spero di fare come te in futuro” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha parlato durante il programma Espn Brasil, spendendo parole al miele per il connazionale Mauricio Isla: “Sono molto Contento di vederti indossare la maglia più importante di tutto il Sudamerica. spero di poterti emulare in futuro“. Isla ha appena firmato un contratto con il Flamengo, coronando il sogno che si augura di poter realizzare anche Vidal un giorno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dell’Inter Arturoha parlato durante il programma Espn Brasil, spendendo parole al miele per il connazionale Mauricio: “Sono moltodi vederti indossare lapiù importante di tutto il Sudamerica.di poterti emulare in“.ha appena firmato un contratto con il, coronando il sogno che si augura di poter realizzare ancheun giorno. SportFace.

Advertising

FcInterNewsit : Dal Cile - Vidal via dall'Inter? Arriva la smentita: il centrocampista vuole restare a Milano - internewsit : Isla: «In Cile nessuno come Vidal. Vorrebbe venire al Flamengo» - - sportface2016 : Cile, #Vidal a #Isla: “Spero di vestire la maglia del #Flamengo un giorno, al momento sono contento per te” - infoitsport : Inter, dal Cile arrivano smentite sul presunto addio di Vidal - _intermagazine : Dal Cile – Vidal in testa solo l’Inter: il futuro è nerazzurro -