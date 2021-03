Castel Romano, Raggi: chi collabora ha diritto a supporto (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Questo e’ evidentemente un momento importante. Chi ha deciso di collaborare ha anche diritto temporaneamente ad avere un supporto per mettersi nelle condizioni per essere completamente autonomo: avviare a un lavoro, iniziare a pagare le tasse, mandare i bambini a scuola esattamente come fanno tutte le altre persone”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un sopralluogo nel campo nomadi di Castel Romano, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area F. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Questo e’ evidentemente un momento importante. Chi ha deciso dire ha anchetemporaneamente ad avere unper mettersi nelle condizioni per essere completamente autonomo: avviare a un lavoro, iniziare a pagare le tasse, mandare i bambini a scuola esattamente come fanno tutte le altre persone”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, a margine di un sopralluogo nel campo nomadi di, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area F.

