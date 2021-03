Cassina Rizzardi | tir perde il carico | distrutte centinaia di bottiglie di vino

Advertising

espansionetv : Cassina Rizzardi, tir esce di strada e perde il carico #provinciadiComo #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Cassina Rizzardi

(Como), 25 marzo 2021 - Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un autoarticolato che questa mattina ha perso il carico mentre percorreva via Manzoni. Sull'asfalto sono ...Vigili del fuoco impegnati stamattina a, in via Manzoni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un tir . Il mezzo, è uscito dalla sede stradale perdendo parte del carico. Non si segnalano feriti . Sul posto sono ...Cassina Rizzardi (Como), 25 marzo 2021 - Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un autoarticolato che questa mattina ha perso il carico mentre percorreva via Manzoni. Sull'asfalto sono fini ...Vigili del fuoco impegnati stamattina a Cassina Rizzardi, in via Manzoni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un tir. Il mezzo, è uscito dalla sede stradale perdendo parte del carico. Non ...