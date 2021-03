Cambiano ancora i colori delle Regioni italiane: chi diventa arancione e chi resta in rosso (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima che l’Italia si colori completamente di rosso per le festività pasquali, come deciso da un governo capace di combattere la pandemia soltanto rinchiudendo gli italiani in casa, il puzzle dei colori si prepara a cambiare per l’ennesima volta. A partire da lunedì 29 marzo, infatti, un’altra Regione si prepara a diventare rossa: si tratta della Valle d’Aosta, che finirebbe così per fare compagnia a Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania. In bilico tra rosso e arancione resta la Toscana, per la quale non c’è ancora una decisione definitiva che arriverà soltanto nelle prossime ore. Dovrebbe invece poter tirare un sospiro di sollievo il Lazio, che dopo due settimane ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima che l’Italia sicompletamente diper le festività pasquali, come deciso da un governo capace di combattere la pandemia soltanto rinchiudendo gli italiani in casa, il puzzle deisi prepara a cambiare per l’ennesima volta. A partire da lunedì 29 marzo, infatti, un’altra Regione si prepara are rossa: si tratta della Valle d’Aosta, che finirebbe così per fare compagnia a Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania. In bilico trala Toscana, per la quale non c’èuna decisione definitiva che arriverà soltanto nelle prossime ore. Dovrebbe invece poter tirare un sospiro di sollievo il Lazio, che dopo due settimane ...

Corriere : Per la ripartenza di bar, ristoranti, cinema bisognerà aspettare ancora, probabilmente almeno fino al 15 aprile?? - Navarre1968 : @Emanule94671372 @Maria28663083 @mariamacina @Emanule94671372 Sto ancora aspettando una risposta sul merito della… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Zona gialla più lontana. Così cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua. Ancora chiusure dal 7 aprile. Troppo alto il… - Chribuzz1 : Ancora, @ricpuglisi? Ancora davvero? Io davvero non ho più energie neanche per incazzarmi. - cescodj1 : RT @Albe80829860: @Fabopolis Anche con le chiusure i contagi non cambiano.. Siamo sempre li... Tanto vale conviverci.. Ma questo non l ha a… -