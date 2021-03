Calabrese: nostra inversione rotta su bilanci confermata da Corte dei Conti (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Anche la Corte dei Conti, in un rapporto sulla gestione finanziaria di Roma Capitale nel triennio 2017-2019, ha certificato che i nostri bilanci sono regolari. Grazie al nostro operato abbiamo messo fine alla gestione disastrosa di chi ci ha preceduto. Una notizia che dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i quotidiani, soprattutto se pensiamo a cio’ che e’ accaduto negli ultimi 20 anni.” “Una gestione talmente fallimentare che ha portato al commissariamento del debito. Eppure oggi sono in pochi a parlarne, si preferisce dare spazio ancora una volta alle dichiarazioni del presidente della Regione Lazio Zingaretti sulla fantomatica minaccia rappresentata dalla sindaca”. Cosi’ il vicesindaco di Roma e assessore alla Mobilita’ Pietro Calabrese, su Facebook. “Certo alcuni hanno riportato le nostre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Anche ladei, in un rapporto sulla gestione finanziaria di Roma Capitale nel triennio 2017-2019, ha certificato che i nostrisono regolari. Grazie al nostro operato abbiamo messo fine alla gestione disastrosa di chi ci ha preceduto. Una notizia che dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i quotidiani, soprattutto se pensiamo a cio’ che e’ accaduto negli ultimi 20 anni.” “Una gestione talmente fallimentare che ha portato al commissariamento del debito. Eppure oggi sono in pochi a parlarne, si preferisce dare spazio ancora una volta alle dichiarazioni del presidente della Regione Lazio Zingaretti sulla fantomatica minaccia rappresentata dalla sindaca”. Cosi’ il vicesindaco di Roma e assessore alla Mobilita’ Pietro, su Facebook. “Certo alcuni hanno riportato le nostre ...

