Bel tempo fino a sabato quando i cieli si copriranno (Di giovedì 25 marzo 2021) Le previsioni del tempo su Bergano curate da Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tra giovedì e venerdì un lieve promontorio anticiclonico proteggerà la nostra regione garantendo tempo abbastanza soleggiato e con temperature miti. Nella giornata di sabato un saccatura ricolma di aria fredda sfiorerà il Nord-Italia apportando a tratti instabilità sui rilievi, mentre nei settori pianeggianti il tempo resterà asciutto. Giovedì 25 marzo 2021 tempo Previsto: Tra il mattino e il pomeriggio su tutta la regione tempo soleggiato con il transito di innocue velature. In serata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con possibilità di qualche debole fenomeno sul settore Alpino mentre in pianura avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: Minime comprese tra 2 e 4°C con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Le previsioni delsu Bergano curate da Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tra giovedì e venerdì un lieve promontorio anticiclonico proteggerà la nostra regione garantendoabbastanza soleggiato e con temperature miti. Nella giornata diun saccatura ricolma di aria fredda sfiorerà il Nord-Italia apportando a tratti instabilità sui rilievi, mentre nei settori pianeggianti ilresterà asciutto. Giovedì 25 marzo 2021Previsto: Tra il mattino e il pomeriggio su tutta la regionesoleggiato con il transito di innocue velature. In serata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con possibilità di qualche debole fenomeno sul settore Alpino mentre in pianura avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: Minime comprese tra 2 e 4°C con ...

Advertising

Azione_it : Il più bel regalo per un padre è garantirgli più tempo per fare il padre, lo stesso delle madri per legge.… - sulsitodisimone : 07:00 Temp. 7,5°C App. 6,0°C Umid. 88% Pioggia/Rain 0,0 mm 0,0 mmh Vento/wind 4 Kmh SE F1 Max 4 Kmh Press. 1021,2… - smilingforjimin : per la prima volta dopo non so quanto tempo ho fatto un bel sogno, uno di quelli che ti fanno svegliare con il sorr… - italiano705 : @francesco_terry Facciamo un bel viaggio nel tempo! Torniamo bambini? In fondo una parte resta...?? - Rifugianima : RT @rtl1025: ?? “Dopo #Pasqua possono succedere tre cose: l’ondata si esaurisce naturalmente nel giro di 3-4 settimane, ci saranno nuovi #va… -

Ultime Notizie dalla rete : Bel tempo Bel tempo fino a sabato quando i cieli si copriranno previsioni Nella giornata di sabato un saccatura ricolma di aria fredda sfiorerà il Nord - Italia apportando a tratti instabilità sui rilievi, mentre nei settori pianeggianti il tempo resterà asciutto.

Belgio - Galles 3 - 1: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale ... il secondo tempo tra Belgio e Galles può cominciare PRIMO TEMPO 45' E' tutto per la prima frazione ... Ammonizioni: al 31' st Thorgan Hazard (BEL), al 31' st Connor Roberts (GAL). La presentazione del ...

Meteo Iglesias: bel tempo fino a giovedì, discreto venerdì 3bmeteo Il concorso ’La prima cosa bella’ Ad un anno dal concorso ’La prima cosa bella’ torna a Castel di Lama il concorso creativo per tutti i bambini residenti nel comune di Castel di Lama con in palio un maxi uovo di Pasqua. Partecipare è ...

PalaCarrara, il Comune apre alla società L’ente ha rassicurato il Pistoia Basket: potrà utilizzare l’impianto sia per la fase a orologio che per la prossima stagione sportiva ...

Nella giornata di sabato un saccatura ricolma di aria fredda sfiorerà il Nord - Italia apportando a tratti instabilità sui rilievi, mentre nei settori pianeggianti ilresterà asciutto.... il secondotra Belgio e Galles può cominciare PRIMO45' E' tutto per la prima frazione ... Ammonizioni: al 31' st Thorgan Hazard (), al 31' st Connor Roberts (GAL). La presentazione del ...Ad un anno dal concorso ’La prima cosa bella’ torna a Castel di Lama il concorso creativo per tutti i bambini residenti nel comune di Castel di Lama con in palio un maxi uovo di Pasqua. Partecipare è ...L’ente ha rassicurato il Pistoia Basket: potrà utilizzare l’impianto sia per la fase a orologio che per la prossima stagione sportiva ...