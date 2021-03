Bce | ripresa solida nel 2021 Ma Recovery efficace solo con riforme ' Con Draghi spread italiano ai minimi'

(Di giovedì 25 marzo 2021) "L'incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine - in ogni modo - in prospettiva, le campagne di vaccinazione in atto e il graduale allentamento delle misure di ...

Tornando in ambito Euro zona , dopo la fortedella crescita nel terzo trimestre del 2020, lasegnala che il PIL reale dell'area è diminuito dello 0,7% nel quarto trimestre . "Considerando ...E' quanto si legge nell'ultimo bollettino mensile dellain cui rimarca: "L'efficacia del pacchetto per ladipenderà dal raggiungimento di un equilibrio adeguato tra investimenti e riforme,..."Probabile" una contrazione del PIL reale dell'Euro zona nel I trimestre. Positivo il giudizio di Francoforte su accordo Ue-Regno Unito e stimolo fiscale Usa.(ANSA) - ROMA, MAR 25 - "L'incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine", tuttavia "in prospettiva, le campagne di vaccinazione in atto e il graduale allentamento del ...