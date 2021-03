AndreaZenga su RosalindaCannavò: "Sta nascendo l'amore" (Di giovedì 25 marzo 2021) Recentemente intervistato sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: le nuove dichiarazioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Recentemente intervistato sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: le nuove dichiarazioni su Notizie.it.

Advertising

intantopenso : RT @Itsmefran5: ?SORRISI? #aduadelvesco #grandefratellovip #AndreaZenga #rosalindacannavo #zengavo - Itsmefran5 : ?SORRISI? #aduadelvesco #grandefratellovip #AndreaZenga #rosalindacannavo #zengavo - ARacconi : Dalla’ intervista di casa chi di D.: Non credo alla loro storia, non c’è chimica e stanno insieme x un momento Tel… - lastelladizenga : Il nostro Zenghino dispensa un consiglio per fare le dirette in comoditá anche se il suo povero telefono é traballa… - ARacconi : Ho risentito le parole della Mello, ma che pochezza di donna !!! #rosalindacannavo #zengavo #tzvip #andreazenga -