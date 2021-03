Vino Valcalepio | fiore all’occhiello dell’enologia bergamasca | ecco la sua storia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sono vini che hanno un legame particolarmente profondo con il proprio territorio, lo rappresentano e lo caratterizzano. Ne è esempio il: oggi raccontiamo la sua. La coltivazione della vite nel territorio di Bergamo ha radici profonde, che risalgono fino all’età medievale; tuttavia con l’arrivo dell’industrializzazione, fenomeno che si estese rapidamente in tutto il nord Italia, i terreni agricoli vennero via via sempre più abbandonati per far posto a nuove fabbriche. Verso la metà degli anni settanta però i viticoltori bergamaschi, consapevoli delle grandi potenzialità dei loro vini, decisero di cercare di salvaguardare questo patrimonio, forti anche del fatto che si stava passando dalla mezzadria alla conduzione ...