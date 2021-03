Vieri: “Per lo scudetto sarà derby di Milano. Juve? Dopo 9 anni, prima o poi uno lo perdi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha detto la sua sull’andamento del campionato. Queste le sue parole sulla Juventus: “Io parto da più lontano rispetto alla sconfitta col Benevento: se vinci nove scudetti di fila, prima o poi uno lo perdi. Poteva essere l’anno scorso o l’anno prossimo, ma doveva succedere. Ed è successo a Pirlo. Ci sta: il Liverpool dominava, e ad un certo punto sembrava allo sbando. Ci sta anche se hai Ronaldo, ci sta perché questa Inter è più forte e ha più fame di vincere”. Infine la sua sulla lotta scudetto, escludendo i bianconeri e lasciando di fatto che sia una questione milanese: “L’Inter è molto più quadrata, determinata pronta. E anche bella, da un po’. Come il Milan: il calcio è il gioco del diavolo, in dieci partite può succedere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Boboha detto la sua sull’andamento del campionato. Queste le sue parole sullantus: “Io parto da più lontano rispetto alla sconfitta col Benevento: se vinci nove scudetti di fila,o poi uno lo. Poteva essere l’anno scorso o l’anno prossimo, ma doveva succedere. Ed è successo a Pirlo. Ci sta: il Liverpool dominava, e ad un certo punto sembrava allo sbando. Ci sta anche se hai Ronaldo, ci sta perché questa Inter è più forte e ha più fame di vincere”. Infine la sua sulla lotta, escludendo i bianconeri e lasciando di fatto che sia una questione milanese: “L’Inter è molto più quadrata, determinata pronta. E anche bella, da un po’. Come il Milan: il calcio è il gioco del diavolo, in dieci partite può succedere ...

