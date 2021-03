Venezia festeggia 1 600 anni dalla fonazione | gli eventi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) in programma. Compleanno con i fiocchi per. La città lagunare più famosa e amata al mondoi 1.600fondazione. Tanti gliin programma. La nascita della città viene fatta risalire al 25 marzo 421, nel V secolo d.C., giorno in cui, secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

mattpt55 : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 #PalazzoDucale è l’edificio simbolo della storia millenaria di #Venezia, che proprio domani festeggia 1600… - FrancyP_ : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 #PalazzoDucale è l’edificio simbolo della storia millenaria di #Venezia, che proprio domani festeggia 1600… - HARNgroup : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 #PalazzoDucale è l’edificio simbolo della storia millenaria di #Venezia, che proprio domani festeggia 1600… - paolo1957 : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 #PalazzoDucale è l’edificio simbolo della storia millenaria di #Venezia, che proprio domani festeggia 1600… - sil_viar0 : RT @DucaleVenezia: #Venezia1600 #PalazzoDucale è l’edificio simbolo della storia millenaria di #Venezia, che proprio domani festeggia 1600… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia festeggia

Brescia Oggi

Mostre, pubblicazioni, incontri, percorsi reali e virtuali: anche Bergamoi 1.600 anni dalla fondazione di(che ricorre domani), "rispondendo con entusiasmo - spiega l'assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti - alla città lagunare che ha invitato i Comuni ...Il monumento a Dante Alighieri a Verona - Ansa / Filippo. Sono decine e decine in tutta Italia e all'estero le iniziative in programma per celebrare ...a Rimini A Rimini si...A Venezia, quattro grandi musei del sestiere di Dorsoduro collaborano per festeggiare sui social il compleanno 1600 della città. Ecco cosa stanno architettando.E sarà propro la web serie teatrale A ritmo di Dante, a celebrare il Dantedì, con sette cortometraggi realizzati dagli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e pubblicati con cadenza mensile e ...