Vaccino Draghi | Tutti i dati su sito Presidenza del consiglio questa settimana

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Come già al Senato, il premier ha bacchettato le Regioni che non si attendono alle disposizioni del ministero della Salute, trascurando "i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale"

Mario Draghi "ha espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia", ha riportato Rai News. Roma, 24 mar 16:30 - Il piano di vaccinazione sta denunciando in maniera significativa, come ha detto il premier in Senato, una evidente difformità. 16.15 Draghi: pubblici su sito dati su vaccini "Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età. Molta confusione, diverse sovrapposizioni di competenze tra Stato e Regioni e troppe direzioni di marcia differenziate nella lotta al coronavirus. Il risultato? Un senso di incertezza generalizzato.