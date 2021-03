Una nuova scoperta di Lhc sfida le attuali leggi della fisica

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Lhcb ha osservato un decadimento molto raro di un mesone beauty che coinvolge un elettrone e un positrone (foto: LHCb Collaboration)Ancora non ne siamo certi, ma forse laè alle porte di una svolta. Così affermano i ricercatori del Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, protagonista sempre di nuove scoperte didelle particelle. Oggi, infatti, gli scienziati di Lhcb (Large Hadron Collider beauty) – uno degli esperimenti di Lhc – hanno identificato alcune particelle che non si comportano come dovrebbero, o meglio come prevede il modello standard, un pilastroche descrive la materia per come la conosciamo, con le forze fisiche che la regolano e le particelle elementari associate, che la sostengono. Il condizionale e l’uso di formule dubitative (come il forse all’inizio) è d’obbligo ...