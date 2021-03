Ucraina | pescatore salva un bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio | video

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un singolare incidente quello avvenuto a Kiev, nei pressi del fiume Desenka. Undi 11 anni è rimasto bloccato su una piccoladi, nel bel mezzo delle acque del fiume. A tirarlo fuori, fortunatamente, ci ha pensato ilRichard Gorda che, con la sua canna da pesca, è riuscito a trascinarlo a riva. Il piccolo, per fortuna, è uscito sano e salvo dall'acqua. Guarda tutti iHanoi-taggio-Nonetaggio Palermo Ieri pomeriggio Palermo è stata colpita per diverse ora da un'ondata potentissima ... Roma poliziataggio uomo tenta suicidioNone

oknosureddit : Ucraina, bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio: il pescatore lo salva con la sua lenza (Video) - GrifoRampante : Ucraina, bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio: il pescatore lo salva con la sua lenza - delluccimarco1 : Ucraina, pescatore salva un bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio - Italia_Notizie : Ucraina, un pescatore salva con la sua canna da pesca un bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio - JackieMilesiF : Ucraina, bambino alla deriva su una lastra di ghiaccio: il pescatore lo salva con la sua lenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina pescatore

Agenzia ANSA

"Fortunatamente eravamo nel posto giusto al momento giusto - ha detto ilche lo ha salvato - il fatto che sia riuscito a raggiungerlo e centrarlo con la lenza al primo colpo è stato un ...L'esemplare è stato avvistato da unsportivo. Il mammifero, appartenente a una specie ... Una nuova vita per l'orsa Jambolina Dall'alla Svizzera: dopo avere trascorso tutta la sua vita ...Quando ha visto un bambino di 11 anni fluttuare a diversi metri di distanza dalla riva, in piedi su una piccola lastra di ghiaccio, il ...Il video del singolare soccorso - Ansa /CorriereTv. A Kiev, il pescatore Richard Gorda con la sua canna da pesca ha tirato fuori dal fiume Desenka uno studente di 11 anni. La profondità del fiume in q ...