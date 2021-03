Tesla - Musk | Ora le nostre elettriche si pagano anche in bitcoin

(Di mercoledì 24 marzo 2021) A partire da oggi, negli Stati Uniti, i modelli dellapotranno essere acquistatitramite: lo ha rivelato l'amministratore delegato Elontramite il proprio account su Twitter, confermando così le anticipazioni dello scorso mese sull'intenzione di accettare pagamenti nella criptovaluta più nota e scambiata al mondo per le sue. Nessuna conversione. "Ora si può acquistare unacon i", ha twittato, con un'ulteriore precisazione: "Ilpagato non sarà convertito in una valuta tradizionale. Per il momento i pagamenti in moneta digitale riguardano solo gli Stati Uniti, ma prossimamente saranno estesiad altri mercati. Dunque, la Casa californiana dà seguito a ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Comprare una Tesla con Bitcoin si può, lo dice Elon Musk ?? - Triplete12 : RT @sole24ore: Elon #Musk mantiene la promessa: «Potete comprare le Tesla in bitcoin» - radioitaliacina : ELON MUSK AFFERMA: TESLA SAREBBE CHIUSA SE I CINESI AVESSERO RAGIONE - JohnSingh00 : RT @sole24ore: Elon #Musk mantiene la promessa: «Potete comprare le Tesla in bitcoin» - sole24ore : Elon #Musk mantiene la promessa: «Potete comprare le Tesla in bitcoin» -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Musk

La notizia corredata con il recente avvistamento è stata presto smentita dastesso che ... Stando a quanto riportato dal numero uno di, il modello sarebbe già stato utilizzato in via ...Per i pagamenti,ha detto chesta utilizzando un "software interno" e un "software open source". Inoltre il gruppo non convertirà in moneta corrente il valore in entrata, ma lo manterrà in ...Elon Musk, attraverso dei successivi tweet, ha aggiunto che Tesla utilizzerà solamente software interni e open source e che i pagamenti in Bitcoin saranno trattenuti dall’azienda in criptovaluta e non ...La società cinese Geely, proprietaria di Volvo e Lotus, ha lanciato la sfida a Tesla, presentando il marchio Zeekr col modello Link &co Zero Concept. Lo fa nel momento in cui la compagnia di Elon Mus ...