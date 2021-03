Taylor Swift dona una grossa cifra alla madre di 5 figli che ha perso il marito per il Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il trionfo ai Grammy, applausi dalla critica e dai fan e il successo in classifica dei due “nuovi” album, Taylor Swift è indubbiamente una della popstar più popolari e amate al mondo, ma non si dimentica mai di rendere indietro un po’ dell’affetto (e dei soldi) che riceve. Nel 2020 la cantante di Lover ha pagato gli stipendi e l’assistenza sanitaria dei dipendenti di alcuni negozi in crisi e ha inviato 3.000$ su Paypal a diversi fan che stavano avendo problemi economici a causa del CoronaVirus. Ieri la vincitrice del Grammy per ‘l’album dell’anno’ e sua madre Andrea Swift hanno fatto una donazione di 50.000$ a sostegno di una donna di nome Vicki Quarles che “ha perso suo marito (e padre dei loro 5 figli) a causa del ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il trionfo ai Grammy, applausi dcritica e dai fan e il successo in classifica dei due “nuovi” album,è indubbiamente una della popstar più popolari e amate al mondo, ma non si dimentica mai di rendere indietro un po’ dell’affetto (e dei soldi) che riceve. Nel 2020 la cantante di Lover ha pagato gli stipendi e l’assistenza sanitaria dei dipendenti di alcuni negozi in crisi e ha inviato 3.000$ su Paypal a diversi fan che stavano avendo problemi economici a causa del CoronaVirus. Ieri la vincitrice del Grammy per ‘l’album dell’anno’ e suaAndreahanno fatto unazione di 50.000$ a sostegno di una donna di nome Vicki Quarles che “hasuo(e padre dei loro 5) a causa del ...

