Suor Alessandra Smerilli nominata dal Papa Sottosegretaria del Dicastero dello Sviluppo

ROMA – "Oggi Papa Francesco ha nominato Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. È una donna e un'economista straordinaria, e questa notizia è una gioia grande. Buona strada, Suor Alessandra". Così in un tweet la ministra alle Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti.

elenabonetti : Oggi Papa Francesco ha nominato @ASmerilli Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integ… - EnricoLetta : Buon lavoro suor Alessandra! - AGisotti : Auguri @ASmerilli e grazie per il tuo esempio di dedizione e spirito di servizio alla Chiesa e alla società.… - histoniumnet : Papa Francesco nomina sottosegretario Suor Alessandra Smerilli - andreavent3 : RT @elenabonetti: Oggi Papa Francesco ha nominato @ASmerilli Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.… -