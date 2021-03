Stefania Orlando è in crisi con il marito Simone Gianlorenzi? L’ex gieffina fa chiarezza

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - Giuh_h : @Iperborea_ se ti servirà ad essere una concorrente del GFVIP 6 insieme a Milena Miconi, Floriana Messina, Guendali… - SarcasticBitc : Dottore del buso del cul! Di nuovo grazie ai concorrenti del GFVIP 5,soprattutto Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, F… - blogtivvu : Stefania Orlando ospite di Tommaso Zorzi nel nuovo format dell’Isola 2021? Arrivano le precisazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

, dopo le voci di crisi col marito. 'Una serie di situazioni…' Pubblicato il 24 - 03 - 2021 alle ore 14:57. Ultima modifica il 24 - 03 - 2021 alle ore 14:57 /è stata al centro di numerose voci in questo periodo e su di lei sono state dette cose di ogni tipo. In particolare, parecchio rumore ha fatto la sua prolungata assenza dai social ...Carlotta Dell'Isola su Stefania Orlando dopo il GF Vip: "Non l'ho più sentita" Carlotta Dell'Isola una ex protagonista del GF Vip 5 dopo l'uscita dalla ...La conduttrice a ruota libera: il GF Vip e il rapporto con Simone (ha chiarito alcuni aspetti dopo che sono circolate voci che hanno parlato di una presunta crisi in corso) ...