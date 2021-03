(Di giovedì 25 marzo 2021)- L'di Saw ha cambiato nuovamentedie il film arriverà ora nei cinema americani nel mese di- L'di Saw arriverà una settimana prima del previsto, come conferma il comunicato di Lionsgate che ha annunciato la nuovadi: il 14il film horror arriverà nelle sale americane. Su Twitter è stato annunciato: "Hai aspettato abbastanza". Il comunicato di Lionsgate ha dichiarato: "Con i cinema ora aperti a New York e Los Angeles e gli spettatori che tornano al proprio passatempo preferito- L'di Saw, con protagonisti Chris Rock e Samuel L. Jackson, offrirà un approccio fresco a uno dei franchise preferiti dal ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spiral - L'eredità di Saw, la data di uscita si sposta a maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Spiral eredità

DavideMaggio.it

Il detective Ezekiel "Zeke" Banks, interpretato da Chris Rock , appare in una nuova immagine di- L'di Saw , reboot horror di Saw che racconterà una storia del tutto inedita, diretto da Darren Lynn Bousman. Chris Rock , noto per le sue performance comiche, sarà il protagonista ...: L'di Saw (Mag) The Forever Purge (Lug) Candyman (Ago) Resident Evil (Set) Halloween Kills (Ott) The Conjuring 3 - Per ordine del Diavolo