Sampdoria, il Milan è stato spiazzato dal rinnovo di Audero: i dettagli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il rinnovo di Emil Audero con la Sampdoria ha complicato le intenzioni del Milan per un possibile post Donnarumma. Le ultime Emil Audero è uno tra gli ultimi giocatori ad aver rinnovato con la Sampdoria. Il prolungamento di contratto ha messo il club di Massimo Ferrero in una posizione di maggior forza anche in vista del mercato estivo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il Milan, che aveva palesato un interesse per il portiere blucerchiato a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato scoraggiato dal rinnovo di Audero e sarebbe orientato verso piste con trattative meno complicate: Mike Maignan del Lilla, Juan Musso dell’Udinese e Alessio Cragno del Cagliari. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildi Emilcon laha complicato le intenzioni delper un possibile post Donnarumma. Le ultime Emilè uno tra gli ultimi giocatori ad aver rinnovato con la. Il prolungamento di contratto ha messo il club di Massimo Ferrero in una posizione di maggior forza anche in vista del mercato estivo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il, che aveva palesato un interesse per il portiere blucerchiato a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbescoraggiato daldie sarebbe orientato verso piste con trattative meno complicate: Mike Maignan del Lilla, Juan Musso dell’Udinese e Alessio Cragno del Cagliari. Leggi su ...

