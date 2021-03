Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi plana da leader sulla qualificazione di Planica davanti a Eisenbichler e Pavlovcic (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si ritorna sul trampolino di volo di Planica, e a svettare è l’uomo che, due anni fa, lo utilizzò per rischiare di battere il record del mondo. Ryoyu Kobayashi, con una prova di solidità, si aggiudica la qualificazione in Slovenia non con la miglior misura (229.5 metri), ma con un’esecuzione complessiva di ottimo livello, unita a un abbassamento di stanga (dalla 15 alla 14 e di qui alla 13 da cui ha saltato il nipponico) che, in questo caso, il suo lo fa: i punti sono 249.7. Al secondo posto c’è il tedesco Markus Eisenbichler, che arriva a 248.5 grazie a una buona performance con la quale si attesta a 227.5 metri. Lo segue lo sloveno Bor Pavlovcic, che trova uno dei salti più lunghi di oggi (232.5 metri) e ci costruisce i suoi 245.8 punti. Dietro di lui il tedesco Karl Geiger 224.5 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si ritorna sul trampolino di volo di, e a svettare è l’uomo che, due anni fa, lo utilizzò per rischiare di battere il record del mondo., con una prova di solidità, si aggiudica lain Slovenia non con la miglior misura (229.5 metri), ma con un’esecuzione complessiva di ottimo livello, unita a un abbassamento di stanga (dalla 15 alla 14 e di qui alla 13 da cui ha saltato il nipponico) che, in questo caso, il suo lo fa: i punti sono 249.7. Al secondo posto c’è il tedesco Markus, che arriva a 248.5 grazie a una buona performance con la quale si attesta a 227.5 metri. Lo segue lo sloveno Bor, che trova uno dei salti più lunghi di oggi (232.5 metri) e ci costruisce i suoi 245.8 punti. Dietro di lui il tedesco Karl Geiger 224.5 e ...

