Problemi rinnovo abbonamento Disney Plus il 24 febbraio per dati di pagamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non pochi italiani stanno provvedendo oggi al rinnovo abbonamento Disney Plus. In effetti, la piattaforma compie 1 anno in Italia proprio in data odierna 24 marzo, motivo per cui gli abbonati della prima ora stanno provvedendo proprio alla riattivazione del piano annuale, se non automatico. Eppure si stanno verificando delle anomalie non certo trascurabili in riferimento ai dati di pagamento degli utenti. Sarà forse il gran numero di abbonati a Disney Plus presenti in Italia ma il sistema di rinnovo, in qualche modo, deve essere andato in tilt. In particolar modo. su Twitter in questi minuti, si leggono numerose testimonianze di utenti che non riescono a procedere all’operazione, almeno da stamattina. Il messaggio che visualizzano, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non pochi italiani stanno provvedendo oggi al. In effetti, la piattaforma compie 1 anno in Italia proprio in data odierna 24 marzo, motivo per cui gli abbonati della prima ora stanno provvedendo proprio alla riattivazione del piano annuale, se non automatico. Eppure si stanno verificando delle anomalie non certo trascurabili in riferimento aididegli utenti. Sarà forse il gran numero di abbonati apresenti in Italia ma il sistema di, in qualche modo, deve essere andato in tilt. In particolar modo. su Twitter in questi minuti, si leggono numerose testimonianze di utenti che non riescono a procedere all’operazione, almeno da stamattina. Il messaggio che visualizzano, ...

Advertising

StefaniaLP86 : @NickLittlERegal Ma in che senso ci sono problemi con il rinnovo di #DisneyPlus ? LOL. A me funziona per ora. - wordweb81 : Problemi rinnovo abbonamento #DisneyPlus il 24 febbraio per dati di pagamento - NickLittlERegal : Quando nn hai problemi D rinnovo xké #DisneyPlus nn ce l'hai proprio. - _SouffleGirl_ : RT @christian36k: #DisneyPlus quando non hai problemi con il rinnovo perché hai l'offerta Timvision + Disney Plus - DionisioMinerva : #DisneyPlus Io che leggo problemi nel rinnovo di tanti utenti, mentre mi ritrovo in automatico l'addebbito di PayPa… -