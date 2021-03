PNRR, Franco: può aiutare a ridurre divario Nord-Sud ma serve un cambio di passo (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha dichiarato che “che il piano nazionale deve mirare all’inclusione e non può non puntare a porre rimedio ai divari territoriali. Soprattutto a quello tra il Sud ed il Centro-Nord che deve essere uno degli obiettivi primari“. In occasione del convegno “Sud – Progetti per ripartire” promosso dal ministero per il Sud e la Coesione il ministro ha sottolineato la necessità di un approccio “multidimensionale” del piano evidenziando le “molte sfaccettature delle difficoltà di sviluppo del Sud”: “agire su poche variabili può non portare lontano”. Naturalmente per ridurre il divario tra Sud e Centro-Nord il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può bastare. “Non bastano solo investimenti – ha spiegato – servono riforme, interventi organizzativi, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia Danieleha dichiarato che “che il piano nazionale deve mirare all’inclusione e non può non puntare a porre rimedio ai divari territoriali. Soprattutto a quello tra il Sud ed il Centro-che deve essere uno degli obiettivi primari“. In occasione del convegno “Sud – Progetti per ripartire” promosso dal ministero per il Sud e la Coesione il ministro ha sottolineato la necessità di un approccio “multidimensionale” del piano evidenziando le “molte sfaccettature delle difficoltà di sviluppo del Sud”: “agire su poche variabili può non portare lontano”. Naturalmente periltra Sud e Centro-il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può bastare. “Non bastano solo investimenti – ha spiegato – servono riforme, interventi organizzativi, ...

Advertising

lauraboldrini : L'Intergruppo della Camera per le donne ha incontrato il Ministro Franco. Il #PNRR deve servire a superare le dis… - ItaliaaTavola : Il ministro dell'Economia, Daniele Franco ha parlato degli aiuti alle imprese che saranno ancora incrementati nelle… - FerraraFratelli : RT @PugliaCreativa: EVENTO RISERVATO AI #SOCI PUGLIA CREATIVA: 'Le ICC nella nuova programmazione europea 2021-2027 e nel PNRR' - MERCOLEDÌ… - ttffiocca : RT @PugliaCreativa: EVENTO RISERVATO AI #SOCI PUGLIA CREATIVA: 'Le ICC nella nuova programmazione europea 2021-2027 e nel PNRR' - MERCOLEDÌ… - Gazzetta5G : RT @milafiordalisi: *** #reteunica il ministro #Franco: 'Riflessioni in corso, pensare a punto di arrivo, #Pnrr interviene per creare un'in… -