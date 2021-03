Pierpaolo Pretelli rimproverato da Barbara D’Urso: “Perché non presenti Giulia a tua mamma?” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli ospite a Live Non è la D’Urso Domenica sera nella penultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso Pierpaolo Pretelli ha deciso di accettare l’invito della padrona di casa. Il secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di parlare delle novità legate alla sua storia d’amore con Giulia Salem. Inoltre, il 30enne lucano ha detto la sua sulle critiche che vennero mosse dalla sua famiglia nei confronti di questa nuova relazione sentimentale nata con la modella italo-persiana. A tal proposito, l’ex Velino di Striscia la Notizia è stato rimproverato, ovviamente con ironia, da Barbara D’Urso per non aver ancora presentato la sua fidanzata alla famiglia. L’ex ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021)ospite a Live Non è laDomenica sera nella penultima puntata stagionale di Live Non è laha deciso di accettare l’invito della padrona di casa. Il secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di parlare delle novità legate alla sua storia d’amore conSalem. Inoltre, il 30enne lucano ha detto la sua sulle critiche che vennero mosse dalla sua famiglia nei confronti di questa nuova relazione sentimentale nata con la modella italo-persiana. A tal proposito, l’ex Velino di Striscia la Notizia è stato, ovviamente con ironia, daper non aver ancora presentato la sua fidanzata alla famiglia. L’ex ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - federicalicata1 : RT @_chiara_amoroso: 'La cosa più importate da ricordare è che l'umiltà è alla base di tutto e senza di essa non si può andare avanti' Ecc… - Paola7319 : RT @aridajegg: Tweet per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: se vi azzardate ad andare a Temptation Island vi segnaliamo in massa i profili… - hrryscripted : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi. tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pie… - hrryscripted : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… -