**Pd: Marcucci, 'già comunicato a Letta scelta Malpezzi capogruppo'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - A Enrico Letta "ho già' comunicato" la scelta di indicare Simona Malpezzi a capogruppo e "i senatori riformisti che mi avevano chiesto di ricandidarmi, hanno già aderito a questa scelta. Spero lo faccia tutto il gruppo". Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato.

