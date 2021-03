**Pd: fonti Nazareno, ‘con Conte aperto cantiere prioritario’** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) – Un incontro durato circa un’ora, andato “davvero bene”. E’ la valutazione che fonti del Nazareno fanno del faccia a faccia di stamattina tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. “Sì è consolidato un rapporto di rispetto reciproco”, sottolineato le stesse fonti confermando che Letta e Conte hanno prima di tutto parlato, “da ex premier”, di temi come la pandemia, i vaccini, il sostegno al governo Draghi in questa fase e degli “snodi fondamentali” in chiave europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) – Un incontro durato circa un’ora, andato “davvero bene”. E’ la valutazione chedelfanno del faccia a faccia di stamattina tra Enrico Letta e Giuseppe. “Sì è consolidato un rapporto di rispetto reciproco”, sottolineato le stesseconfermando che Letta ehanno prima di tutto parlato, “da ex premier”, di temi come la pandemia, i vaccini, il sostegno al governo Draghi in questa fase e degli “snodi fondamentali” in chiave europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

