Pasqua in lockdown: spostamenti, visite, seconde case, autocertificazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta blindate, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia. Dalle seconde case, passando per bar e ristoranti, fino alle visite a parenti e amici: ecco cosa si può e non si può fare. spostamenti Resta in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. Per effettuare gli spostamenti, è necessario munirsi di apposita autocertificazione (qui il link per scaricare il modello). Coprifuoco In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore, dalle ...

