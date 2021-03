Oxyclean Brugge-De Panne 2021 | Sam Bennett supera tutti allo sprint Quarto Giacomo Nizzolo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sam(Deceuninck-Quick Step) conquista la-Dee centra il quinto successo stagionale. Loer irlandese ha preceduto il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Il migliore degli italiani è stato il campione d’Italia e d’Europa(Qhubeka-ASSOS), mentre Elia Viviani (Cofidis) ha chiuso al nono posto. La gara è stata inizialmente animata da sei fuggitivi: Alexis Gougeard (Ag2r), Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Barnabas Peak (Bike Exchange), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Erik Resell (Uno-X) e Wout van Elzakker (Vini Zabù). Il sestetto è stato ripreso quando ancora mancavano settantacinque chilometri al traguardo. Successivamente, si è mosso in ...

