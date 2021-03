Omicidio Khrystyna Novak | dopo 4 mesi arrestato un 51enne | i dettagli

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è statoun uomo di 51 anni nel pisano con l’accusa die distruzione di cadavere (foto Polizia di Stato)Il 9 novembre scorso era stata denunciata la scomparsa di, ragazza di 29 anni di origine ucraina residente a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Il corpo non è stato ancora ritrovato edi indagini gli inquirenti hanno individuato in Francesco Lupino, vicino di casa del compagno della ragazza, l’indiziato numero uno ad aver assassinato la 29enne. L’accusa è ricaduta su il signor Lupinoil ritrovamento di tracce di DNA dellanella sua abitazione, segni chiari di ...

Advertising

NunzioBarcia : RT @PalermoToday: Uccisa a 29 anni perché forse sapeva troppo: il colpo di pistola e il cadavere nascosto - infoitinterno : Khrystyna Novak, scomparsa nel nulla a novembre: il vicino di casa arrestato per omicidio - infoitinterno : OMICIDIO DI KHRYSTYNA NOVAK: ARRESTATO IL VICINO FRANCESCO LUPINO - michele34788410 : RT @chilhavistorai3: Khrystyna Novak: E’ il vicino Francesco l’uomo arrestato dalla procura di #Pisa. Il tatuatore di 49 anni, inquilino de… - zazoomblog : Khrystyna Novak scomparsa nel nulla a novembre: il vicino di casa arrestato per omicidio - #Khrystyna #Novak… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Khrystyna

... nuove ricostruzioni e tutte le ultime novità su Benno Neumair e l'di Bolzano in questa puntata di 'Chi l'ha visto?'. E poi il mistero della scomparsa diche viveva in una villetta ...In manette Francesco Lupino, di 49 anni, accusato die occultamento di cadavere: l'uomo era anche un socio in affari del compagno della 29enne ...Dal cellulare della vittima, ai rilevamenti in casa: così gli investigatori hanno chiuso il cerchio. L’arma del delitto? Una pistola ...Svolta nel giallo di Pisa. "Khrystyna punita poiché spingeva il compagno a lasciare i traffici di armi e droga". Arrestato l’ex socio dell’uomo ...