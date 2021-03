MotoGP, Jack Miller: “Test ufficiali davvero positivi, feeling ottimo con la Desmosedici” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stagione della verità per Jack Miller, che si appresta ad affrontare il Mondiale MotoGP 2021 come nuovo punto di riferimento della Ducati. Il talentuoso 26enne australiano, dopo tre campionati trascorsi in Pramac, si è guadagnato la promozione nel Team Factory di Borgo Panigale grazie ad un 2020 di alto livello in cui ha collezionato quattro piazzamenti sul podio e cinque prime file in griglia, terminando in settima posizione nella classifica generale a soli 7 punti dal 3° posto di Alex Rins. Il nativo di Townsville classe 1995, pronto ad affrontare la sua settima annata nella classe regina, ha finalmente la grande occasione di disputare un Mondiale da ‘ufficiale’ in un top team: “Finalmente questo fine settimana scenderemo in pista per il primo Gran Premio della stagione! I Test ufficiali sono stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stagione della verità per, che si appresta ad affrontare il Mondiale2021 come nuovo punto di riferimento della Ducati. Il talentuoso 26enne australiano, dopo tre campionati trascorsi in Pramac, si è guadagnato la promozione nel Team Factory di Borgo Panigale grazie ad un 2020 di alto livello in cui ha collezionato quattro piazzamenti sul podio e cinque prime file in griglia, terminando in settima posizione nella classifica generale a soli 7 punti dal 3° posto di Alex Rins. Il nativo di Townsville classe 1995, pronto ad affrontare la sua settima annata nella classe regina, ha finalmente la grande occasione di disputare un Mondiale da ‘ufficiale’ in un top team: “Finalmente questo fine settimana scenderemo in pista per il primo Gran Premio della stagione! Isono stati ...

