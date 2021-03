Lutto Lazio, muore il 19enne Guerini in un incidente stradale (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Tragedia per il giocatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini . Il 19enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, all'incrocio tra via ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Tragedia per il giocatore della Primavera dellaDaniel. Ilha perso la vita a seguito di unavvenuto intorno alle 20 a Roma, all'incrocio tra via ...

